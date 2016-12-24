Крупный пожар начался на заводе по производству пенопласта в японской префектуре Хёго, возгорание охватило всю площадь в одном из корпусов — 820 квадратных метров и перекинулось на соседнюю автостоянку, сообщают местные СМИ.

На автостоянке соседнего многоквартирного дома полностью сгорело около 40 автомобилей, информируют издания. Жители близлежащих домов экстренно эвакуированы.

Из-за пожара 230 семей остались без электричества. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

В четверг в Японии произошел самый крупный за последние десятилетия пожар в префектуре Ниигата, полностью сгорело более 150 домов.

РИА Новости