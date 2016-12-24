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В мире

Иран и «шестерка» посредников опубликовали документы по ядерному соглашению 24.12.2016 18:49

Иран и «шестерка» международных посредников опубликовали восемь ранее неизвестных документов по ядерному соглашению с целью подтвердить, что Тегеран не нарушает никаких договоренностей в отношении лимита по процессу обогащения урана, который может использоваться для производства ядерного оружия.

Ранее МАГАТЭ предупредило Иран о том, что если Тегеран не замедлит процесс обогащения урана, он может превысить лимит, установленный в соглашении о иранской ядерной программе.

Некоторые документы, которые опубликованы на сайте организации, датированы 6-м января 2016 года. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, по соглашению предусматривается, что запасы Ирана низкообогащенным ураном ограничены лимитом в 300 килограммов. На момент заключения сделки, в запасах Ирана было более 100 килограммов урана. Опубликованные документы свидетельствуют о том, что низкообогащенный уран, который имеется у Ирана, невозможно превратить в высокообогащенный, и поэтому он не является частью этого ограничения в 300 килограммов.

К документам также приложено сопроводительное письмо главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В нем не поясняется, почему документы опубликованы почти через год после заключения соглашения. Как отмечает агентство, это может быть связано с позицией избранного президента США Дональда Трампа в отношении сделки.

Ранее в ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп резко критиковал ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит исламской республике получить ядерное оружие. Советник Трампа по внешней политике Валид Фарес заявлял, что избранный президент США потребует пересмотреть и внести изменения в соглашение по иранской ядерной программе.

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. По условиям соглашения с международным сообществом Иран может использовать тяжелую воду на модифицированном реакторе в Араке, но все излишки тяжелой воды и обогащенного урана обязан продавать на рынке.

РИА Новости

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