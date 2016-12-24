Израиль не будет выполнять резолюцию Совбеза ООН, требующую от него прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Канцелярия обвинила администрацию уходящего президента США Барака Обамы в том, что та отказалась встать на сторону своего главного ближневосточного союзника, и выразила надежду на сотрудничество с будущим хозяином Белого дома Дональда Трампа в отмене положений документа.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет исполнять ее", — говорится в документе.

"Администрация Обамы не только не защитила Израиль против этого сговора в ООН, но и закулисно в нем участвовала", — подчеркнуло окружение Нетаньяху.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять.

РИА Новости