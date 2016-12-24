Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз обрушился с критикой на ООН, пишет The Independent. В своей речи филиппинский лидер пригрозил "сжечь ООН".

Выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны, Дутерте заявил: "Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку".

Поводом для очередного проявления недовольства филиппинского президента стали требования правозащитников при ООН расследовать убийства лиц, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков. По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

В ответ на обвинения в убийствах Дутерте объявил, что рассматривает возможность выхода страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США, передает Independent.

Ранее в четверг в ходе пресс-конференции в Маниле он назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна из-за его предложения провести расследование после заявлений президента о совершенных им в прошлом убийствах наркоторговцев.

Когда Дутерте был мэром города Давао, он патрулировал улицы в поисках "встречи ради убийства", тем самым призывая правоохранительные органы следовать его примеру.

РИА Новости