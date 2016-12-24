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В мире

В СБ ООН поддержали резолюцию об израильских поселениях 24.12.2016 03:29

Совет Безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Соответствующая резолюция под номером 2334 была принята в пятницу.

Документ избежал вето со стороны США, в отличие от позиции страны пять лет назад. Израиль ранее призывал не допустить принятия документа.

Четырнадцать членов Совбеза поддержали документ. Резолюция требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".Резолюция признает создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупированной с 1967 года, не имеющим юридической силы и "вопиющим нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению урегулирования по принципу сосуществования двух государств". СБ ООН заявил, что не будет признавать никаких изменений линий, существовавших на 4 июня 1967 года, за исключением согласованных сторонами.

Резолюция также призывает предпринять шаги для предотвращения актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а также провокаций и разрушений. Сторонам конфликта, согласно резолюции, следует "прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверия переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса".

Постпред США при ООН Саманта Пауэр после голосования подчеркнула, что СБ продемонстрировал единодушие по вопросу о том, что "поселения не имеют юридической силы". "США почти пять десятилетий публично и в частном порядке посылали сигнал о том, что необходимо остановить поселения", — заявила она.

"Нельзя одновременно продвигать политику расширения поселений и решение конфликта, основанное на сосуществованиии двух государств. Необходимо было сделать выбор", — подчеркнула Пауэр.

Сразу после принятия резолюции постпред Израиля Данни Данон раскритиковал позицию США, не применивших право вето. "Ни Совет безопасности, ни ЮНЕСКО не смогут отдалить народ Израиля от земли Израиля… Я не сомневаюсь, что новая администрация и новый генеральный секретарь ООН ознаменуют новую эру для отношений ООН и Израиля", — сказал Данон.

Изначально голосование Совета безопасности ООН по данному проекту резолюции было назначено на 22 декабря. Однако позже делегация Египта, которая внесла документ в СБ, отложила голосование. В пятницу проект был поставлен на голосование делегациями Новой Зеландии, Малайзии, Венесуэлы и Сенегала, которые выступили соавторами текста.

РИА Новости

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