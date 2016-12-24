Самолет, в котором летела команда по американскому футболу "Миннесота Вайкингс", при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял, передает в субботу телеканал ABC News.

Инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин. После посадки Airbus A330 авиакомпании Delta съехал со взлетно-посадочной полосы на газон и застрял. В результате инцидента пассажирам пришлось ожидать более четырех часов, пока их не выпустили из самолета. Футболисты "Миннесота Вайкингс" отметили, что самолет прибыл в 16.26 по местному времени, в отеле команда оказалась только около полуночи.

Причина инцидента не указывается, в компании Delta отметили, что после успешной посадки одно из задних шасси самолета "соскользнуло" с посадочной полосы в траву.

РИА Новости