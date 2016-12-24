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В мире

Во Франции заявили об очень высоком уровне террористической угрозы 24.12.2016 13:25

Уровень террористической угрозы во Франции по-прежнему остается крайне высоким, что подтвердил теракт в Берлине, заявил в интервью газете Journal du Dimanche глава национальной полиции страны Жан-Марк Фалькон.

В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября прошлого года.

"Наши службы разведки ежедневно анализируют террористическую угрозу. Во Франции на протяжении нескольких месяцев она остается очень высокой, как и в европейских странах, которые входят в состав (международной) коалиции. К сожалению, с учетом полученного опыта в результате теракта в Ницце, атака в Берлине подтверждает, что на местах массовых скоплений людей необходимо принять повышенные меры безопасности, одновременно активного и пассивного характера", — заявил Фалькон в ответ на вопрос о переоценке уровня террористической угрозы во Франции после теракта в Берлине.

По словам Фалькона, трагедия в ФРГ напомнила префектам о необходимости удостовериться в том, что необходимые защитные меры будут приняты на всех рождественских ярмарках и мессах.

Глава национальной полиции заявил, что в связи с рисками терактов с использованием транспортных средств необходимо установить заграждения и видеонаблюдение, а также проводить проверки и обыски на входе в пешеходные зоны. Для этого будут привлечены не только сотрудники полиции, но и частные службы безопасности. Фалькон отметил, что полиция и спецгруппы при необходимости будут готовы немедленно отреагировать в случае возникновения угрозы ЧП на рождественских мессах, где присутствует большое число людей.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Объявленный в розыск подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

РИА Новости

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