Эвакуация мирных жителей и бойцов оппозиции из осажденных армией Башара Асада восточных районов сирийского Алеппо завершена.

В то же время завершилась эвакуация из подконтрольных оппозиции населенных пунктов Фуа и Кефрайа в провинции Идлиб.

Как сообщает корреспондент агентства Anadolu в регионе, конвой из пяти автобусов и 30 автомобилей доставил из восточных районов Алеппо в Идлиб последнюю группу мирных жителей и бойцов оппозиции.

В настоящее время восточные районы Алеппо полностью контролируются войсками Башара Асада и лояльными ему вооруженными группировками. Эвакуация мирных жителей и бойцов оппозиции из восточных районов Алеппо началась 15 декабря.

Сотни автобусов и тысячи автомобилей за это время вывезли из города 45 тысяч человек. Из населенных пунктов Фуа и Кефрайа с 15 декабря эвакуированы две тысячи человек.

После завершения эвакуации из восточных районов Алеппо начнется эвакуация из осажденных войсками Башара Асада городов Мадайя и Эз-Забадани в Дамаске. Из этих городов в Идлиб планируется эвакуировать 1500 человек.

Ф.Багирова