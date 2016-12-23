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В мире

Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков обязали выплатить штраф 23.12.2016 10:48

Четыре члена коллеги выборщиков из Вашингтона обязали выплатить штраф в $1000 за то, что они проголосовали за кого-то, кроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press.

Официальный представитель Госдепа США в штате сообщил агентству, что у выборщиков имеются 60 дней для того, чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.

Как поясняет AP, Клинтон получила голоса всех выборщиков в штате — их 12 — на выборах 8 ноября. Согласно закону штата, выборщики, которые избраны партией, подписывают обязательство, что они будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.

По результатам голосования коллегии выборщиков кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон – 227.

Как писала The New York Times, Клинтон обошла Трампа в 2,5 раза по количеству «предавших» ее выборщиков. Республиканец получил на два голоса меньше – 304, а Клинтон недосчиталась пяти голосов.

1news.az

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