Полиция задержала двух человек в немецком городе Дуйсбург в федеральной земле в Северный Рейн-Вестфалия, их подозревают в подготовке теракта в торговом центре, говорится в сообщении правоохранителей из соседнего города Эссен.

По данным полиции, в 00.45 пятницы по местному времени (02.45 мск) правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Отмечается, что задержанные являются братьями и выходцами Косово. Полиция подозревает, что они планировали теракт в торговом центре города Оберхаузен.

"В настоящий момент усиленно идет расследование с целью выяснить, как далеко зашла подготовка и принимали ли в ней участие другие люди", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оперативный штаб полиции в Эссене получил сведения о готовящемся теракте от спецслужб и еще в четверг ранним вечером дополнительные силы полиции собрались у торгового центра и прилегающего к нему рождественского базара.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Амри проживал в земле Северный Рейн-Вестфалия до февраля 2016 года.

РИА Новости