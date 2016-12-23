Уходящая администрация США планировала отказаться от вето на важную резолюцию СБ ООН с осуждением Израиля, но израильская сторона пожаловалась избранному президенту Дональду Трампу, после чего резолюция была снята с голосования, сообщает агентство Рейтер.

В четверг Египет отозвал из СБ ООН внесенную им резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля на оккупированных территориях. Будет ли эта резолюция вынесена на голосование вновь, пока неизвестно. Трамп в среду выпустил заявление, в котором потребовал, чтобы США воспользовались правом вето в ООН и заблокировали резолюцию против Израиля.

По данным агентства, которое ссылается на западный дипломатический источник, уходящая администрация США планировала необычный шаг против своего традиционного союзника — Израиля. США намеревались воздержаться при голосовании и не применять право вето, что позволило бы принять резолюцию. Ранее США много раз использовали право вето в СБ ООН, чтобы поддержать Израиль.

Однако израильская сторона узнала о планах администрации заранее и пожаловалась избранному президенту Дональду Трампу, который придет к власти 20 января, сообщает агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского правительства. В Израиле расценили позицию уходящей администрации как "прощальный выпад", нарушающий "ключевые обязательства" США по безопасности Израиля, уточнил источник.

Уходящая администрация находилась в натянутых отношениях с израильским правительством не только по вопросу поселений, но и из-за двух неудачных попыток Барака Обамы добиться урегулирования на Ближнем Востоке и из-за диаметрально противоположных позиций двух правительств по ядерному соглашению с Ираном.

По заявлению израильского чиновника, сначала израильтяне пытались переубедить представителей нынешней администрации, и лишь затем "на высоком уровне" обратились к Трампу. После заявления Трампа резолюция была снята с голосования.

Официально уходящие власти США не комментируют свою позицию по резолюции.

РИА Новости