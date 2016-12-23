В небольшом нормандском городе Турувр открыли первое в мире «солнечное» шоссе, дорога которого вымощена панелями с солнечными батареями, обеспечивающими уличные фонари необходимой для работы энергией. Об этом сообщает Agence France Presse.

На одном километре «Wattway» размещены солнечные батареи общей площадью 2,8 тыс. м2. Батареи в свою очередь покрыты резиной и подключены к местной электросети. В среднем по дороге в Турувре проезжают 2 тысячи автомобилей каждый день. На церемонии открытия присутствовала министр окружающей среды Сеголен Руаяль. Министр объявила о четырехлетнем «плане национального внедрения солнечных магистралей», и работу, по ее словам, следует продолжить в западной Бретани и южном Марселе.

Покрытие «Wattway» разработала французская строительная фирма Colas, дочерняя компания строительного гиганта Bouygues. Проект «Wattway», получивший государственную субсидию в размере пяти миллионов евро, начался с создания четырех пилотных площадок во Франции. Площадки размещались на парковках или напротив общественных зданий, на значительно меньших поверхностях не более 100 м2 каждая.

Одним из недостатков этой системы является то, что солнечные батареи работают более эффективно, находясь под углом к солнцу, как правило, на пологих крышах домов, а не на горизонтальной поверхности.

Вопрос стоимости также пока не решен. Каждый киловатт-пик (единица измерения солнечных систем) «Wattway» в настоящее время стоит 17 евро. Киловатт-пик подобной установки на крыше обходится в 1,30 евро. Colas намерена понизить стоимость к 2020 году, отметив, что стоимость производства солнечной энергии уже снизилась на 60% в период с 2009 по 2015 годы.

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