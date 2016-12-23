Полиция австралийского штата Виктория задержала в Мельбурне семерых подозреваемых в подготовке серии терактов. Об этом сообщает Business Insider Australia.

По данным австралийских правоохранителей, группа предположительно готовила серию терактов, «вдохновленных ИГИЛ». Среди потенциальных целей называются вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и cобор Святого Павла в Мельбурне.

«В течение последних двух недель мы проводили расследование, касающееся предполагаемой террористической группы. Мы полагаем, что они планировали множественные атаки, возможно на Рождество», — сообщил шеф полиции штата Виктория Грэхэм Эштон.

Правоохранители считают, что группа предполагаемых террористов, среди которых граждане Австралии ливанского и египетского происхождения, готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств, холодного и огнестрельного оружия.

В сентябре сообщалось, что сторонник ИГИЛ в Мельбурне приговорен к десяти годам тюрьмы.

Gazeta.ru