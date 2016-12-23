Джейсон Миллер, представитель избранного президента США Дональда Трампа, объяснил его слова о том, что Соединенным Штатам необходимо расширить свой ядерный потенциал. Об этом сообщает Reuters.

«Избранный президент [США] Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его — в особенности среди террористических организаций и нестабильных и неподконтрольных режимов», — сказал Миллер.

Ранее в своем сообщении в твиттере Трамп заявил, что «Соединенные Штаты должны серьезно усилить и расширить свой ядерный потенциал».

Gazeta.ru