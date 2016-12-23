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В мире

Швеция выплатит компенсацию за детей, погибших из-за мебели 23.12.2016 04:47

Шведская компания IKEA выплатит $50 млн. в качестве компенсации семьям, чьи дети были задавлены комодами, сообщает CNN.

Указанная сумма будет разделена между тремя семьями погибших детей: семье из штата Пенсильвания, из Вашингтона и Миннесоты. Отмечается, что их сыновья погибли в результате падения на них комодов от компании IKEA.

Сообщается, что решение было принято после двухдневного слушания. В дополнение к указанной сумме шведская компания пожертвует $50 тыс. трем детским госпиталям и $100 тыс. детской благотворительной организации "Фонд Шейна".

Ранее IKEA объявила об отзыве 29 млн. комодов в Штатах после смерти троих детей.

MIGnews

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