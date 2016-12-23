Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру представителя Республиканского национального комитета Шона Спайсера на пост помощника и пресс-секретаря президента, говорится в сообщении пресс-службы переходной администрации США.

Также он выдвинул Хоупа Хикса на пост президента и директора по стратегическим коммуникациям, Джейсона Миллера — в качестве директора по коммуникациям, Дэна Скивино — директором по социальным медиа, говорится в сообщении.

"Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были главными членами моей команды во время кампании и перехода (власти). Я воодушевлен, что они будут возглавлять команду, которая будет сообщать о моих планах, как сделать Америку снова великой", — приводятся в сообщении слова Трампа.

РИА Новости