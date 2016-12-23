Результаты экспертизы свидетельствуют, что оружие, использованное захватчиками ливийского самолета, оказалось муляжом, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, использованное при захвате Afriqiyah, является муляжом", — написал он в своем микроблоге Twitter.

РИА Новости

21:42

Военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета, заявил в ходе пресс-конференции премьер Мальты Джозеф Мускат.

"Захватчиков попросили сдать все оружие. При себе у них была граната и пистолет. Вооруженные силы Мальты в настоящее время проводят полный обыск воздушного судна. На данный момент был найден еще один пистолет", — заявил Мускат.

РИА Новости

20:09

Угонщики ливийского самолета, который сел на Мальте, сдались властям, сообщил мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат.

"Захватчики сдались, их обыскали и поместили под стражу", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Мускат отметил, что последние члены экипажа покинули самолет вместе с преступниками, которые перед этим уже отпустили всех пассажиров лайнера.

После этого спецназ Мальты вошел внутрь самолета и проверил салон и кабину.

Ранее один из захватчиков попал на видео местного телеканала TVM, ведущего трансляцию из аэропорта. Мужчина держал в руках зеленый флаг, который был государственным в Ливии во времена правления Муамара Каддафи до 2011 года.

РИА Новости

Захваченный ливийский самолет, приземлившийся в аэропорту Мальты, покинули 109 из 111 пассажиров, сообщает мальтийский телеканал TVM.

Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил, что 65 пассажиров лайнера освобождены и еще 44 покидают самолет.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

РИА Новости

17:44

В Twitter появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми.

На снимке, как сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

РИА Новости

17:37

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что из захваченного ливийского самолета, находящегося в мальтийском аэропорту, освобождены 65 пассажиров.

"К настоящему моменту освобождены 65 человек", — сообщил премьер в своем официальном аккаунте в Twitter.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Ранее сообщалось, что пассажиры захваченного лайнера начали покидать его.

РИА Новости

17:14

Премьер Мальты Джозеф Мускат сообщил об освобождении 25 пассажиров захваченного самолета, среди них женщины и дети.

Об этом он написал в своем твиттере.

Всего на борту находятся 111 пассажиров, из них 28 пассажиров женского пола и один младенец.

Ранее сообщалось, что захватчики ливийского самолета требуют освободить из тюрьмы сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама.

Газета.Ру

16:10

Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, сообщает новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники.

Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего лидера Ливии Каддафи.

РИА Новости

15:57

Подразделения военных подъехали к приземлившемуся в аэропорту Мальты пассажирскому самолету, который, как предполагается, захвачен, передает телеканал TVM.

На кадрах телеканала TVM видно, что к району взлетно-посадочной полосы подъехали по меньшей мере три автомобиля, из которых вышли несколько десятков людей в военной форме. Они находятся примерно в нескольких сотнях метров от самолета и пока не предпринимают никаких действий.

По данным СМИ, самолет летел в Триполи.

РИА Новости

15:50

Захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте, передает телеканал Sky News Arabia.

Точное число пассажиров не называется.

Экипаж остается на борту захваченного самолета, отметил канал в сообщении в своем Twitter.

РИА Новости

15:40

На борту угнанного самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, приземлившегося на Мальте, находится вооруженный захватчик, у которого ручная граната.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Times of Malta.

Отмечается, что мужчина готов отпустить пассажиров, если его требования будут выполнены. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Lenta.Ru

15:28

На борту захваченного ливийского самолета компании Afriqiyah Airways, севшего на Мальте, находится один захватчик, сообщает Times of Malta.

Издание уточняет, что у злоумышленника может быть ручная граната. Захватчик заявил о готовности отпустить пассажиров, но не экипаж самолета, в случае, если будут выполнены его требования.

При этом, требования захватчика пока неизвестны. На борту самолета находится 111 пассажиров.

Мальтийский международный аэропорт подтверждает информацию об экстренной ситуации.

Ранее сообщалось, что ливийский самолет с 118 пассажирами на борту, который сел на Мальте, могли угнать.

Газета.Ру

15:18

Один вооруженный захватчик находится на борту самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который предположительно был угнан, сообщает газета Times of Malta.

Угонщик заявил, что он вооружен гранатой. Он также сообщил о своем намерении отпустить всех пассажиров самолета, если его требования будут выполнены. Каковы его требования, пока не уточняется.

Ранее местные СМИ сообщали, что два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его.

Также захватчик заявил, что является сторонником бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи.

Мальтийские СМИ сообщили, что ливийский самолет совершал рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата он изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек. Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.

РИА Новости

14:54

Угнанный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways приземлился на Мальте.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 23 декабря.

На борту лайнера находятся 118 человек. По предварительной информации, два пассажира угрожали взорвать самолет. Об их требованиях не сообщается. ​

Премьер-минситр Мальты Джозеф Мускат сообщил на свое странице в Twitter, что все экстренные службы острова приведены в полную готовность.

Аэробус А320 следовал внутренним рейсом 8U209, из города Сабха на юго-западе Ливии в столицу страны —Триполи.

Lenta.Ru