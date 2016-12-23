Прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Туниса Аниса Амри, который, по версии правоохранительных органов, находился за рулем грузовика во время нападения в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, передает Reuters.

«На данном этапе расследования мы исходим из того, что Анис Амри управлял грузовиком, ордер на его арест был выдан сегодня», — сообщила представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

Она также рассказала, что в течение дня были проведены обыски в Северном Рейне — Вестфалии и Берлине, где, предположительно, ранее находился Амри. По ее словам, в результате обысков не последовало арестов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в теракте в Берлине хотел стать смертником.

Gazeta.ru