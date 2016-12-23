Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель об убийстве в ходе перестрелки с полицией в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри.

Ранее глава МВД Италии Марко Миннити сообщил, что в ходе обычной проверки документов неизвестный мужчина выстрелил в полицейских, которые в ответ открыли стрельбу. В результате инцидента один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, стрелявший мужчина был убит. Позже была установлена личность убитого. Им оказался тунисец Анис Амри.

"Я проинформировал канцлера Меркель об этой операции", — сказал Джентилони на пресс-конференции.

По словам премьера, Италия может гордиться своими полицейскими, которые "продемонстрировали храбрость и профессионализм".

РИА Новости

15:51

В Милане в перестрелке убит подозреваемый в берлинском теракте. Его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками террориста в Берлине. Это подтвердили итальянские спецслужбы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на сайт итальянского журнала "Панорама", подозреваемый в берлинском теракте тунисец убит в перестрелке в пригороде Милано Сесто-Сан-Джованни. Он был остановлен полицейскими на одной из площадей для проверки документов. Между ним и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранение в плечо, а предполагаемый террорист был застрелен.

По заявлению МВД Италии, глава ведомства Марко Миннити вскоре начнет экстренную пресс-конференцию по данному инциденту.

Ранее полиция Северной Ютландии разместила на своей странице в Twitter сообщение о том, что человек, похожий на подозреваемого в совершении теракта в Берлине, замечен в датском городе Ольборг.

Установлено, что убитый подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри прибыл в Милан на поезде из Франции. Как только он вышел из поезда, полицейский патруль попросил его предъявить документы в качестве обычной проверки. Вместо этого мужчина достал пистолет и открыл стрельбу, выкрикнув при этом "Аллаху акбар".

Убитому подозреваемому – 24 года, он — уроженец Туниса, в прошлом провел 4 года в тюрьме в Италии.

Вести.Ру

14:16

Представители итальянской полиции сообщили подробности ликвидации Аниса Амри — главного подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Rai 24.

Подозреваемый был остановлен патрульными около 3:00 утра по местному времени (6:00 по бакинскому времени) для проверки документов в итальянском городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан). Полицейские попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что Амри выхватил из рюкзака пистолет и начал стрелять по стражам порядка, один из которых получил ранение в плечо.

Ответным огнем предполагаемый террорист был уничтожен.

Вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Более 50 получили ранения.

По данным следствия, большегрузом управлял 24-летний выходец из Туниса Анис Амри.

Lenta.Ru