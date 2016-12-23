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В мире

Заключенные в графстве Кент подняли бунт и захватили тюремный корпус 23.12.2016 01:51

Около 50 заключенных подняли бунт в тюрьме в британском графстве Кент. Как сообщает Sky News, администрация "потеряла контроль" над одним корпусом тюремного комплекса.

"Контроль над одним корпусом был потерян после инцидента с участием 50 заключенных в тюрьме Swaleside на острове Шеппи в Кенте. В настоящее время беспорядки продолжаются", — отмечает телеканал.

О пострадавших не сообщается, подробности не приводятся.

Ранее, 16 декабря, примерно 600 заключенных одной из тюрем Бирмингема подняли бунт. Им удалось, отобрав ключи у охранников, захватить несколько отсеков тюрьмы, а также аптеку, спортзал и склад технических средств охраны. По данным СМИ, заключенные жаловались на невозможность пользоваться спортзалом, на запрет просмотра телевидения, на плохое питание и отсутствие горячей воды в душе.

РИА Новости

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