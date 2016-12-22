Бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден назвал "непредумышленно оправдывающим" доклад спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса, посвященный его деятельности.

Доклад был опубликован в четверг. Значительная часть опубликованной версии доклада отредактирована и закрашена черным цветом. В документе, в частности, говорится, что Сноуден по приезде в РФ "контактировал и продолжает контактировать" с российскими спецслужбами. При этом ЦРУ и АНБ пришлось выделить дополнительное финансирование на ликвидацию ущерба, связанного с публикацией информации Сноуденом, говорится в докладе.

"Они вели расследование три года, потратив миллионы долларов, и не могут предоставить доказательств злостного намерения, иностранного влияния или вреда", — написал Сноуден в Twitter.

"Неудивительно, что доклад полон очевидной лжи. Удивляет только то, что он непредумышленно оказался оправдывающим", — добавил Сноуден.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".

РИА Новости