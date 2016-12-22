Associated Press (AP) — одно из крупнейших информационных агентств. Его сотрудники создают мировую новостную повестку и влияют на визуальное восприятие новостей жителями планеты.
Фотокорреспонденты AP бывают во всех горячих точках планеты в поисках драматичных кадров и работают в тылу.
Представляем подборку самых интересных снимков агентства за 2016 год.
Подготовил Рустам Азимов
Турецкие военнослужащие, восставшие против президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, на площади Таксим во время попытки государственного переворота в стране 16 июля.
Мигранты из Эритреи прыгают в воду из переполненной лодки во время спасательной операции в Средиземном море.
29 августа в 13 километрах к северу от Сабрата (Ливия) несколько тысяч человек были спасены членами организации Proactiva Open Arms.
Члены сборной Франции по синхронному плаванию ныряют в бассейн во время тренировочной сессии квалификационного турнира перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.
16-летняя жительница Венесуэлы Мэдели Васкес кормит грудью сына в очереди за едой у супермаркета в Каракасе.
Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Великобритании Найджел Фараж позирует фотографам на вечеринке Leave.EU в Лондоне, организованной после референдума о членстве Британии в Евросоюзе.
Жительница Испании наблюдает за фотосессией мужчины в костюме единорога во время гей-парада в Мадриде.
Индийский крестьянин молится около туши дикого азиатского слона в Амгаоне. Слон погиб от удара током, случайно наступив на оголенный электрический провод.
Сирийская женщина с детьми прячется от ливня в железной коробке по дороге из Турции на греческий остров Хиос.
Члены кастельерского объединения Vella de Xiquets de Valls на 26-м чемпионате человеческих башен в Таррагоне (Испания).
Мужчина перед танком на въезде в аэропорт Ататюрка во время попытки государственного переворота в Стамбуле.
Турецкие граждане избивают солдат, принимавших участие в попытке государственного переворота в Турции.
Монахини приветствуют Папу Римского Франциска на площади Святого Петра по случаю юбилейной аудиенции в Ватикане.
Сойка выклевывает зерна кукурузы. Окраина Новогрудка в 150 километрах к западу от столицы Белоруссии.
Семилетняя Диана выглядывает из-за занавеса перед стартом детского конкурса «Мисс Румыния Pole Dance», который проводился накануне Мирового чемпионата по спортивным танцам на пилоне.
Американская актриса Бри Ларсон с «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Комната».
Британская модель Лили Дональдсон, американские модели Тэйлор Хилл и Марта Хант и бразильские модели Андриана Лима и Алессандра Амбросио принимают аплодисменты на ежегодном показе мод Victoria's Secret в Grand Palais в Париже.
Бык перепрыгивает через толпу под конец второго забега на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Ежегодно люди со всего мира приезжают в Северную Испанию, чтобы принять участие в легендарных забегах с быками.
Французский полицейский во время столкновений с демонстрантами, протестующими против трудовой реформы, предполагающей увеличение еженедельного количества рабочих часов.
Пожар в самом крупном лагере мигрантов во Франции, расположенном близ Кале.
Так называемые «джунгли» появились в Кале еще в 2002 году. В октябре 2016 года было принято решение о расформировании и демонтаже лагеря.
Лев в украинском зоопарке.
Работники венесуэльской больницы устраняют последствия ноябрьского наводнения, вызванного проливным дождем.
19 декабря журналисты и посетители выставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В этот день 22-летний офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ на глазах у посетителей мероприятия и журналистов расстрелял российского посла Андрея Карлова.
Фотограф AP Бурхан Озбиличи снял убийство российского дипломата и продолжал фотографировать, когда преступник разгуливал по галерее и размахивал пистолетом. Шокированные посетители галереи забились в угол. По словам репортера, он не мог «сбежать без фотографий», ведь журналист несмотря ни на что должен выполнить свой долг.
Житель Уанты (Перу) несет на плечах гроб с останками родственника, убитого партизанами маоистской организации «Сендеро Луминосо» более двадцати лет назад.
Останки 40 погибших были возвращены близким в марте 2016 года при поддержке Красного Креста.
Семья амишей (протестантское религиозное объединение) из Мичигана впервые видит океан.
Источник: Lenta.Ru