Associated Press (AP) — одно из крупнейших информационных агентств. Его сотрудники создают мировую новостную повестку и влияют на визуальное восприятие новостей жителями планеты.

Фотокорреспонденты AP бывают во всех горячих точках планеты в поисках драматичных кадров и работают в тылу.

Представляем подборку самых интересных снимков агентства за 2016 год.

Подготовил Рустам Азимов

Турецкие военнослужащие, восставшие против президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, на площади Таксим во время попытки государственного переворота в стране 16 июля.

Мигранты из Эритреи прыгают в воду из переполненной лодки во время спасательной операции в Средиземном море.

29 августа в 13 километрах к северу от Сабрата (Ливия) несколько тысяч человек были спасены членами организации Proactiva Open Arms.

Члены сборной Франции по синхронному плаванию ныряют в бассейн во время тренировочной сессии квалификационного турнира перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро.

16-летняя жительница Венесуэлы Мэдели Васкес кормит грудью сына в очереди за едой у супермаркета в Каракасе.

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Великобритании Найджел Фараж позирует фотографам на вечеринке Leave.EU в Лондоне, организованной после референдума о членстве Британии в Евросоюзе.

Жительница Испании наблюдает за фотосессией мужчины в костюме единорога во время гей-парада в Мадриде.

Индийский крестьянин молится около туши дикого азиатского слона в Амгаоне. Слон погиб от удара током, случайно наступив на оголенный электрический провод.

Сирийская женщина с детьми прячется от ливня в железной коробке по дороге из Турции на греческий остров Хиос.

Члены кастельерского объединения Vella de Xiquets de Valls на 26-м чемпионате человеческих башен в Таррагоне (Испания).

Мужчина перед танком на въезде в аэропорт Ататюрка во время попытки государственного переворота в Стамбуле.

Турецкие граждане избивают солдат, принимавших участие в попытке государственного переворота в Турции.

Монахини приветствуют Папу Римского Франциска на площади Святого Петра по случаю юбилейной аудиенции в Ватикане.

Сойка выклевывает зерна кукурузы. Окраина Новогрудка в 150 километрах к западу от столицы Белоруссии.

Семилетняя Диана выглядывает из-за занавеса перед стартом детского конкурса «Мисс Румыния Pole Dance», который проводился накануне Мирового чемпионата по спортивным танцам на пилоне.

Американская актриса Бри Ларсон с «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Комната».

Британская модель Лили Дональдсон, американские модели Тэйлор Хилл и Марта Хант и бразильские модели Андриана Лима и Алессандра Амбросио принимают аплодисменты на ежегодном показе мод Victoria's Secret в Grand Palais в Париже.

Бык перепрыгивает через толпу под конец второго забега на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.

Ежегодно люди со всего мира приезжают в Северную Испанию, чтобы принять участие в легендарных забегах с быками.

Французский полицейский во время столкновений с демонстрантами, протестующими против трудовой реформы, предполагающей увеличение еженедельного количества рабочих часов.

Пожар в самом крупном лагере мигрантов во Франции, расположенном близ Кале.

Так называемые «джунгли» появились в Кале еще в 2002 году. В октябре 2016 года было принято решение о расформировании и демонтаже лагеря.

Лев в украинском зоопарке.

Работники венесуэльской больницы устраняют последствия ноябрьского наводнения, вызванного проливным дождем.

19 декабря журналисты и посетители выставки в Галерее современного искусства в Анкаре. В этот день 22-летний офицер полиции Мевлют Мерт Алтынташ на глазах у посетителей мероприятия и журналистов расстрелял российского посла Андрея Карлова.

Фотограф AP Бурхан Озбиличи снял убийство российского дипломата и продолжал фотографировать, когда преступник разгуливал по галерее и размахивал пистолетом. Шокированные посетители галереи забились в угол. По словам репортера, он не мог «сбежать без фотографий», ведь журналист несмотря ни на что должен выполнить свой долг.

Житель Уанты (Перу) несет на плечах гроб с останками родственника, убитого партизанами маоистской организации «Сендеро Луминосо» более двадцати лет назад.

Останки 40 погибших были возвращены близким в марте 2016 года при поддержке Красного Креста.

Семья амишей (протестантское религиозное объединение) из Мичигана впервые видит океан.

Источник: Lenta.Ru