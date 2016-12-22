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В мире

Трамп заявил, что США нужно расширить свой ядерный потенциал 22.12.2016 21:31

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

Трамп не привел никаких подробностей относительно своего высказывания.

Ранее, во время предвыборных дебатов с Хиллари Клинтон, избранный президент США заявил, что ядерный арсенал России новее американского, а возможности США устарели.

Трамп назвал "ядерную угрозу самой большой угрозой". Он добавил, что считает идеальным полный отказ от подобных вооружений, однако, будучи президентом, не намерен начинать разоружение первым.

РИА Новости

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