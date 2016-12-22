Очевидцы, наблюдавшие за взлетом грузового Boeing 727 компании Aerosucre в Колумбии, сняли его падение.

На записи видно, что самолету с трудом удалось взлететь, он чуть не задел людей, собравшихся у ограждения рядом со взлетной полосой. После этого самолет какое-то время летит на небольшой высоте, после чего падает за деревьями.

Boeing 727 летел из города Пуэрто-Карреньо в Боготу. Всего на борту находилось пять или шесть человек. По последним данным, пятеро погибли, еще один человек, возможно, попал без вести.

О причинах авиакатастрофы на данный момент ничего неизвестно, как и о том, почему у самолета возникли проблемы со взлетом.

В конце ноября в Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший рейсом LMI2933 из боливийского Санта-Круса-де-ла-Серра в Медельин. На борту находилось около восьмидесяти человек, в том числе игроки, тренеры и менеджеры футбольного клуба "Шапекоэнсе ". Спасти удалось только шестерых.

РИА Новости