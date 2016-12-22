В социальных сетях продолжает обсуждаться тема отказа ученицы-мусульманки, получающей образование в одной из школ Германии, пожать руку президенту Йоахиму Гауку.

Инцидент произошел месяц назад, когда президент ФРГ посетил щколу имени Теодора Хойса в городе Оффенбах-ам-Майн, чтобы отметить успехи, достигнутые местными педагогами в области интеграции детей-мигрантов в немецкое общество, сообщает IslamNews.

Президент Германии стал обмениваться рукопожатиями с выстроившимися в ряд юношами и девушками, но, когда дело дошло до юной мусульманки в хиджабе, та с улыбкой положила руку на сердце, склонила голову в знак уважения и воздержалась от рукопожатия.

Гаук не выказал удивления – знакомый с мусульманской культурой глава государства невозмутимо продолжил пожимать руки другим ученикам.

Как известно, по канонам ислама не дозволены прикосновения между представителями противоположного пола, не являющимися супругами или близкими родственниками.

Европейское общество не требует от женщин соблюдать такие ограничения.

А.А.