В провинции Лимпопо в ЮАР трое мужчин погибли при попытке изнасиловать крокодила.

Вступить в связь с опасной рептилией жителям ЮАР предложил местный шаман. Он заверил братьев, что такое «народное» средство поможет им избавиться от импотенции. При этом колдун выдал мужчинам амулет для защиты от нападения крокодилов.

Мужчины смогли поймать самку крокодила, однако в этот момент на братьев набросили ее сородичи, сообщает сайт «Вести.Ru».

Мать и отец погибших говорят, что не винят колдуна в гибели своих детей.

«НТВ»