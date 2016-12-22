В Кабуле в ночь на четверг, 22 декабря, талибы атаковали дом депутата афганского парламента Мира Вали Хана.

Боевики ворвались в жилище политика, расстреляв всех, кого нашли внутри, включая двух его внуков, а также других родственников и нескольких охранников. Всего погибли восемь человек.

Охрана успела эвакуировать Хана и его жену, которые получили ранения. Подоспевший спецназ окружил дом. Операция по ликвидации трех засевших в здании талибов длилась девять часов, в конце концов они были уничтожены. Видео последствий ночной атаки разместил Ruptly.

Мир Вали Хан представляет провинцию Гильменд, где сейчас идут тяжелые бои с талибами. Сын Хана, работавший в полиции, погиб в 2015 году в перестрелке с боевиками.

Lenta.ru