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Борьба

255 медалей завоевали азербайджанские борцы в 2016 году 23.12.2016 15:02

Федерация борьбы Азербайджана подвела итоги уходящего 2016 года.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт Федерации, на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы наши спортсмены завоевали 17 золотых, 23 серебряные и 46 бронзовых наград, что в сумме делает 86 медалей. Если брать в расчет последние 8 лет, то медали завоевываются по нарастающей.

Так, в 2009 году их было 47, в 2010-м – 66, в 2011-м – 67, в 2012-м – 71, в 2013-м – 70, в 2014-м – 65, в 2015-м – 82.

Кроме того, на чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23-х лет сборная Азербайджана завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Молодежная сборная Азербайджана завоевала 12 медалей на чемпионате Европы (5 золотых, 2 серебряные, 5 бронзовых) и 8 наград на чемпионате Европы (2 золотые, 1 серебряная и 5 бронзовых).

Юношеская сборная Азербайджана в уходящем году завоевала 15 медалей на чемпионате Европы (1 золотая, 4 серебряные и 10 бронзовых) и 10 наград на чемпионате мира (2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых).

Также азербайджанские борцы отличились на финальном этапе Гран-при в Баку – 7 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. На других международных турнирах было завоевано 169 медалей (45 золотых, 38 серебряных и 86 бронзовых).

Таким образом, в 2016 году азербайджанские борцы трех стилей завоевали 255 медалей (62 золотые, 61 серебряную и 132 бронзовые).

Тельман Амирасланов

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