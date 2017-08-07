Триатлетка сборной Азербайджана Дарина Москаленко заняла шестое место на чемпионате Европы среди молодежи (U-23), прошедшем в Веленсе (Венгрия).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, для нашей спортсменки этот старт был одним из важнейших в сезоне, так как Дарина, выступавшая до недавнего времени по юниорам, проводит первый год на взрослом уровне.

При этом, в Венгрии 20-летняя Дарина соревновалась с соперницами, которые были старше ее по возрасту. Поэтому в этом контексте шестое место стало для спортсменки очень хорошим результатом.

По ходу соревнования триатлетка сборной Азербайджана опередила конкуренток из Швейцарии, Испании, Португалии, Израиля, Словакии, Украины, Румынии, Канады, Финляндии и многих других стран. Победу на чемпионате отпраздновала британка Джорджия Тейлор-Браун.

Подготовил Теймур Максутов