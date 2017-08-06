Азербайджанский дзюдоист-паралимпиец Ильхам Закиев вновь стал триумфатором крупного соревнования.

На чемпионате Европы по дзюдо среди паралимпийцев наш знаменитый спортсмен завоевал золотую медаль, которая стала для него 7-й по счёту в рамках главного континентального первенства.

Также Азербайджан на этом ЧЕ завоевал 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Севда Велиева (52 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг) – золото.

Ровшан Сафаров (90 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) – золото.

Байрам Мустафаев (66 кг) – серебро.

Рамиль Гасымов (73 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг) - бронза.

Фарида Расулова