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Ильхам Закиев стал семикратным чемпионом Европы 06.08.2017 12:08

Азербайджанский дзюдоист-паралимпиец Ильхам Закиев вновь стал триумфатором крупного соревнования.

На чемпионате Европы по дзюдо среди паралимпийцев наш знаменитый спортсмен завоевал золотую медаль, которая стала для него 7-й по счёту в рамках главного континентального первенства.

Также Азербайджан на этом ЧЕ завоевал 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Севда Велиева (52 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг) – золото.

Ровшан Сафаров (90 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) – золото.

Байрам Мустафаев (66 кг) – серебро.

Рамиль Гасымов (73 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг) - бронза.

Фарида Расулова

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