Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял решение завершить карьеру.

Об этом легендарный спринтер говорил и прежде, но во время чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит сейчас в Лондоне, ямаец подтвердил, что это его последнее мировое первенство:

«Мой папа хочет, чтобы я продолжал, но я буду рад уйти из спорта после чемпионата мира. Я много сделал за свою карьеру, и очень доволен этим. Мне пришлось много работать, но я действительно рад тому, что мне пришлось подталкивать себя к собственному развитию», - заключил Болт.

Отметим, что единственной индивидуальной дистанцией Болта на ЧМ будет стометровка. Причем в квалификации он выступил не очень удачно - оказался в полуфинале с восьмым результатом.

Кроме забега на 100 м, Болт примет участие в эстафете 4 по 100 м, после чего завершит карьеру.

Фарида Расулова