Команда Азербайджана по дзюдо выиграла три награды в заключительный день Кубка Европы в Бухаресте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azerijudo, золотую медаль выиграл Турал Сафгулиев (90 кг), а вторые места в своих категориях заняли Фаган Гулузаде (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). В то же время Зелим Коцоев (100 кг) проиграл в малом финале и стал пятым.

Турал Сафгулиев (90 кг) начал с победы над хозяином татами Ионутом Васианом за счет оценки «вадза-ари». Далее он иппоном выиграл у британца Риса Кальдера, а также итальянцев Николоса Мунгаи и Лоренцо Ригано. В финале он чистым броском одолел Ли Кочмана из Израиля.

Фаган Гулузаде (81 кг) за счет оценок «вадза-ари» прошел украинца Дениса Толкача, Анри Эгутидзе из Португалии и испанца Альфонсо Солана. В полуфинале он иппоном победил Альфа Умара Джало из Франции, а в решающем поединке проиграл бельгийцу Йоахиму Боттье. Основное время не выявило победителя, а в дополнительное Фаган получил замечание.

Ушанги Кокаури (+100 кг) на пути к финалу иппоном победил Клаудио Пеполи из Италии, украинца Сергея Зверева и поляка Матьяжа Сарначки. Но в решающей встрече он уступил иппоном хозяину татами Даниэлю Натеа.

Зелим Коцоев (100 кг) в первых встречах одолел благодаря оценкам «вадза-ари» Давида Поззи из Италии и испанца Давида Руиса. В четвертьфинале он уступил чистым броском украинцу Антону Савицкому, переключившись на «утешение». В первой схватке Зелим нанес поражение итальянцу Винченцо Д’Арко, дважды бросив его на «вадза-ари». Но в малом финале Коцоев проиграл иппоном израильтянину Петеру Пальчику.