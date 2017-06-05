В минувшие выходные Азербайджан посетил легенда кайтсерфинга Рубен Лентен.

Многие любители спорта в Азербайджане вряд ли слышали о существовании такого вида спорта. То, что им занимаются у нас в стране, и более того, имеется даже база, стало откровением и для меня. Кайтсерфинг – это серфинг на доске по волнам, с помощью воздушного змея.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И даже попробовать самому. С этой целью группа журналистов отправилась на выходных в поселок Шурабад Хызинского района, где располагается Blueplanet Kite Beach, чтобы побеседовать со спортсменом Red Bull.

Именно в этом небольшом, но живописном местечке и базируются кайтсерферы из Азербайджана.

Макс Фрайденегг – основатель Blueplanet Kite Beach, рассказывает, что все началось со страсти к кайтсерфингу, которым он занимается порядка 16 лет. «Когда я приехал в Баку, около пяти лет назад, мы нашли это место для занятий кайтсерфингом, здесь в Шурабаде. К нам начали присоединяться любители. А через какое-то время нашли инвестора, который поверил в перспективность Blueplanet Kite Beach».

Макс Фрайденегг рассказывает, что пока кайтсерфинг только делает первые шаги в Азербайджане. На сегодняшний день в стране кайтсерфингом увлекаются порядка 35 человек. Но у них есть условия для этого, и самое главное, ветреная погода и Каспий позволяет заниматься кайтсерфингом.

На выходных к ним в гости приехала настоящая легенда кайтсерфинга Рубен Лентен, человек который перепрыгнул из средиземного моря в Атлантический океан, и творил много чего сумасшедшего.

В прошедший уик-энд любители кайтсерфинга и таланта Рубена Лентена собрались в Шурабаде, чтобы лично поучаствовать в мастер-классе прославленного голландца.

Рубен Лентен – человек невероятной силы воли и удивительной судьбы. Он экстремал и боец до мозга костей. Родившись на юге Голландии, в городе Нордвейк, он с детских лет влюбился с кайтсерфинг, и быстро добился признания.

Впервые он попробовал кайтсерфить, когда ему было 12 лет. «Тогда я понял, что это именно то, чем я хочу заниматься», - рассказывает Рубен Лентен, отвечая на вопрос корреспондента 1news.az, - Родился я в местечке на берегу моря. Когда мне было 12 лет, я впервые увидел кайсерфера на воде, и был просто поражен».

Сидя на уютном диванчике на берегу Каспия, он осматривается по сторонам, показывает на берег моря. «Азербайджан – это страна огней и ветров. Огонь и ветер – это я. Поэтому я чувствую себя здесь как дома. У вас отличные условия для кайтсерфинга».

Кайсерфинг – это достаточно молодой вид спорта, которому порядка 20 лет. Родиной кайтсерфинга считаются Гавайи. «Когда я начал только заниматься, мой отец постоянно говорил, что ты делаешь, так как порой мой кайт «терпел крушение». Учиться приходилось, в основном, самому».

«Большая часть территории Голландии располагается на берегу моря, и у нас часто дует ветер, поэтому кайтсерфинг быстро получил популярность по стране», - рассказывает Рубен Лентен.

Конечно, кайтсерфинг – это опасно, так как ты в какой-то степени соревнуешься с природой. Никогда нельзя забывать о безопасности, и самое главное, необходимо четко знать, как все работает. Необходимо обучиться у инструкторов. Но я бы не стал заострять слишком большое внимание на том, что это опасно. По мне, кататься на лошади более опасный спорт. В определенной степени это дорого. Вам надо будет потратить порядка 1000 Евро, чтобы закупить оборудование.

Но это инвестиции в себя. Кайтсерфинг стал стилем моей жизни. Благодаря ему я езжу по миру, знакомлюсь с новыми людьми, и сегодня я нахожусь в таких потрясающих местах как Баку и Шурабад. Я живу в сказке».





Но сам Рубен как раз известен достаточно агрессивным и опасным стилем. «Думаю, что каждый человек, будучи на воде с кайтом выражает себя, показывает, какой он есть на самом деле. Это отражение моих эмоций и энергии. Я начать участвовать на соревнованиях, когда мне было 15 лет, и стал вторым в мире в Бразилии в 16. Но через несколько лет участия на соревнованиях, я понял, что просто хочу летать, и летать высоко. Я хочу быть там, где ветер и волны. Делать видео и вдохновлять людей».

В жизни человека не может все быть идеально. В 2015 году Рубен Лентен столкнулся с главным испытанием в своей жизни. Врачи поставили ему страшный диагноз – рак. Наверное, большинство людей это бы сломало, но боец по духу Рубен четко для себя решил, он должен победить тяжелую болезнь и вернуться еще сильнее.

«Сначала я сказал своей жене, что это конец. Но потом начал узнавать все о болезни, и поверил, что могу ее победить. В этот момент, меня поддержало просто невероятное количество людей. Я осознал, во что бы то ни стало должен победить. Кроме того, я очень люблю жизнь и себя. Рак дал мне много знаний, и помог мне вырасти как личности, сфокусироваться на себе. Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто борется за свою жизнь. Верьте в то, что сможете победить болезнь и боритесь до последнего. Болезнь - это не о вас. Вы здоровы».

Рубен Лентен рассказал о знакомстве с Азербайджаном. «Я знал, что есть такая страна Азербайджан со столицей Баку. Но я не знал, чего ждать от визита. Оказавшись здесь, я увидел, насколько все красиво. Я встретил потрясающих людей, и влюбился в это место.

Я познакомился с местными кайтсерферами. Первый кайтер появился здесь 16 лет назад. Пока этот спорт не получил широкого распространения, но с такими условиями вы должны летать. Ветер – это сила. Есть несколько видов кайта. Кто-то предпочитает на снегу на сноуборде, кто-то на доске. Просто необходимо найти то, что нравится тебе. Кайтсерфинг – это спорт для всех».

Теймур Максутов