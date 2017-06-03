Сегодня в Баку во Дворце Спорта прошли заключительные матчи отборочного этапа чемпионата мира по волейболу.

Победитель группы, где кроме женской сборной Азербайджана значились команды Украины, Израиля, Норвегии, Голландии и Дании, получил прямую путёвку на чемпионат мира, а обладатель второго места стал обладателем возможности попасть на мундиаль за счет побед в стыковых матчах.

Женская сборная Азербайджана уверенно провела турнир, обыграв всех соперниц со счетом 3:0. Сегодня состоялась заключительная встреча отборочного этапа, где азербайджанские волейболистки в упорной борьбе обыграли своих главных конкуренток из Голландии - (30:28, 25:22, 25:13).

Таким образом, женская сборная Азербайджана по волейболу добыла себе путёвку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в Японии.

Турнирная таблица бакинского отборочного этапа:



Азербайджан - 15 очков

Голландия – 12

Украина – 6

Израиль – 3

Норвегия – 3

Дания – 0

Фарида Расулова