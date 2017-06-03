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Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала путевку на чемпионат мира 03.06.2017 20:12

Сегодня в Баку во Дворце Спорта прошли заключительные матчи отборочного этапа чемпионата мира по волейболу.

Победитель группы, где кроме женской сборной Азербайджана значились команды Украины, Израиля, Норвегии, Голландии и Дании, получил прямую путёвку на чемпионат мира, а обладатель второго места стал обладателем возможности попасть на мундиаль за счет побед в стыковых матчах.

Женская сборная Азербайджана уверенно провела турнир, обыграв всех соперниц со счетом 3:0. Сегодня состоялась заключительная встреча отборочного этапа, где азербайджанские волейболистки в упорной борьбе обыграли своих главных конкуренток из Голландии - (30:28, 25:22, 25:13).

Таким образом, женская сборная Азербайджана по волейболу добыла себе путёвку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в Японии.

Турнирная таблица бакинского отборочного этапа: 

Азербайджан - 15 очков
Голландия – 12
Украина – 6
Израиль – 3
Норвегия – 3
Дания – 0

Фарида Расулова

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