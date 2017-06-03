Вчера в рамках турнира Ролан Гаррос Новак Джокович вступил в словесную перепалку с судьёй.

Встреча против Диего Шварцмана далась сербу очень непросто – (5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1), а в четвёртом сете нервы и вовсе начали сдавать, когда именитый теннисист, реагируя на решение судьи, замахнулся ракеткой в его сторону и произнёс что-то на родном языке.

Калос Рамос, подозвав Джоковича сделал ему замечание, сказав, что такое поведение спортсмена недопустимо. Новак начал эмоционально протестовать, повторяя, что не понимает о чём говорит судья. Однако продолжать пререкания сербский теннисист не стал.

Фарида Расулова