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Новак Джокович замахнулся ракеткой на судью во время игры – ВИДЕО 03.06.2017 13:45

Вчера в рамках турнира Ролан Гаррос Новак Джокович вступил в словесную перепалку с судьёй.

Встреча против Диего Шварцмана далась сербу очень непросто – (5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1), а в четвёртом сете нервы и вовсе начали сдавать, когда именитый теннисист, реагируя на решение судьи, замахнулся ракеткой в его сторону и произнёс что-то на родном языке. 

Калос Рамос, подозвав Джоковича сделал ему замечание, сказав, что такое поведение спортсмена недопустимо. Новак начал эмоционально протестовать, повторяя, что не понимает о чём говорит судья. Однако продолжать пререкания сербский теннисист не стал.

Фарида Расулова

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