14-кратный победитель турнира «Мэйджор» знаменитый гольфист Тайгер Вудс был арестован полицией в городе Юпитер, штат Флорида.

Инцидент произошёл 29-го мая, однако видео задержания известного спортсмена опубликовано в СМИ только сейчас.

В полицейском протоколе причиной задержания значится вождение в нетрезвом виде, однако в крови Вудса наличие алкоголя обнаружено не было. Впрочем, видео ареста гольфиста говорит само за себя – Тайгер еле стоит на ногах и в целом ведёт себя неадекватно.

Сам Вудс отрицает, что причиной его задержания стало наркотическое или алкогольное опьянение, а утверждает, что причиной странного поведения являются лекарства, которые ему выписали накануне:

«Я понимаю серьезность нарушения и готов понести полную ответственность за это. Но хочу, чтобы общественность знала, – алкоголь не вовлечен. То, что произошло, было неожиданной реакцией на лекарства, которые мне прописали. Я не думал, что сочетание лекарств окажет такой эффект на организм», - сказал Тайгер.

Фарида Расулова