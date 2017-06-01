Сильнейший азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров официально оформил новое достижение азербайджанских шахмат.

Как сообщает 1news.az, ФИДЕ опубликовала рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 июня.

Теперь азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров официально стал «восьмисотником». Кк уже отмечалось ранее, первым в истории современных азербайджанских шахмат.

В активе нашего шахматиста оказалось ровно 2800 пунктов. С этим результатом Шахрияр занимает пятое место в мире. По сравнению с прошлым месяцем Шахрияр прибавил аж 28 пунктов. На 5 пунктов он отстает от американца Фабиано Каруаны, на 8 пунктов впереди Владимир Крамник, а на 12 Уэсли Со.

Если Шахрияр продолжит успешное выступление и в ближайшие месяцы, то может выйти на второе место. Догнать Магнуса Карлсена, у которого 2832, пока будет крайне сложно.

Что касается остальных азербайджанских шахматистов, то Теймур Раджабов также прибавил и имеет в активе 2724 балла, поднявшись на 28 место. Аркадий Найдич с 2710 баллами располагается на 37 строчке. Рейтинговый показатель Рауфа Мамедова остался неизменным – 2689 пунктов и он занимает 58 место. Эльтадж Сафарли, не особо удачно игравший последнее время, оказался на грани выбывания из первой сотни мирового рейтинга и с показателем 2656 баллов располагается на 97 месте.

Теймур Максутов