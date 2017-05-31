Триатлетка сборной Азербайджана Ксения Левковская открыла счет своим наградам на международной арене в текущем сезоне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, спортсменка одержала победу на Открытом Кубке Африки, прошедшем в Лараче (Марокко).

В ходе соревнования, прошедшего в формате спринта, Ксения преодолела дистанцию за 59 минут и 39 секунд, оказавшись вне досягаемости от конкуренток. Ближайшую соперницу в лице итальянки Иларии Зане она опередила на 20 секунд.

Следует отметить, что на турнире в Марокко приняли участие спортсменки из Испании, Словении, ЮАР, России, Польши и многих других стран.