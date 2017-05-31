С момента завершения в столице Азербайджана IV Игр Исламской солидарности Баку-2017 прошло чуть более недели.

Это спортивное мероприятие стало одним из самых масштабных в жизни страны, поэтому немаловажно подвести общую черту под выступлением азербайджанских спортсменов, дать оценку выполненным задачам и обозначить основные тезисы.

Как всё начиналось

Игры Исламской солидарности или «Исламиада» – это международные спортивные соревнования среди стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), объединяющей 57 стран с населением около 1,5 млрд. человек.

Азербайджан был выбран страной-хозяйкой Исламиады на VIII отчётно-выборочной конференции Генеральной ассамблеи Спортивной федерации исламской солидарности в городе Джидда 24 июля 2013 года. Церемония официального подписания договора о проведении «Исламиады» состоялась 7 апреля 2015-го года в Баку.

Заявку на участие в IV Исламских играх солидарности подали 49 Национальных олимпийских комитетов.В 20-ти видах спорта за 269 комплектов наград соревновались спортсмены из 56-ти стран.

В программу состязаний IV Исламиады, в которой приняли участие свыше 3.000 спортсменов, вошли: тяжелая атлетика, плавание, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол 3×3, дзюдо, гандбол, атлетика, параатлетика, ушу, прыжки в воду, футбол, настольный теннис, стрельба, волейбол, бокс, греко-римская, вольная борьба, зорхана, таэквандо, вотерполо.

Европейские Игры 2015 года оставили после себя наследие в виде новых, либо модернизированных спортивных объектов. По этой причине вопрос нехватки той или иной спортивной инфраструктуры для «Исламиады» не стоял вовсе.

Однако, несмотря на то, что все, необходимые для проведения соревнований, объекты в стране уже имелась, организационные работы продвигались тщательно и планомерно.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул всю важность проделанной работы в этом направлении:

«Хочу особо отметить роль Организационного комитета в проведении Игр. Организационный комитет под руководством Мехрибан Алиевой проделал огромную работу, весь процесс подготовки находился в центре внимания. Организационный комитет принял все необходимые меры вплоть до мелких вопросов, чтобы и для спортсменов, и для гостей были созданы хорошие условия. В нашу страну приехали тысячи иностранных гостей.

Я очень высоко оцениваю работу Организационного комитета, и это уже естественное явление, так как под руководством Мехрибан проводится уже третье престижное международное соревнование – в 2012 году на высочайшем уровне был проведен песенный конкурс «Евровидение», в 2015 году – Европейские игры, - это были первые Игры, стандартов Игр еще не было, а на подготовку у нас было всего два года, - и на этот раз Игры исламской солидарности. Конечно, это свидетельствует о том, что Организационный комитет достойно, с честью выполнил свой служебный долг. Хочу выразить признательность всем членам Организационного комитета».

Успех азербайджанских спортсменов

Азербайджан, как и предполагалось, бросил все силы на достижение лучших результатов на «Исламиаде», и с успехом добился поставленной цели. В командном зачёте мы обошли наших ближайших преследователей - турков- по количеству золотых медалей – у нас в целом 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых, а у сборной Турции медали распределились следующим образом: 71-67-57.

Отмечая каждый вид спорта в отдельности, стоит упомянуть, что помимо ожидаемых «золотых» медалистов и призёров, было и много неожиданных успешных выступлений.

В частности, порадовали командные виды спорта. В то время, как наши волейболистки, художественные гимнастки и футболисты довольно ожидаемо завоевали золотые медали, «золото» гандболисток и женской сборной по спортивной гимнастике, а также «серебро» мужской сборной по волейболу - стали приятным сюрпризом.

В баскетболе 3х3 наша мужская и женская сборные и вовсе не оставили шансов своих соперникам, собрав весь комплект золотых наград.

Руслан Лунёв – главный триумфатор Исламских Игр, в одиночку положил в копилку сборной Азербайджана целых 5 золотых медалей, а стрелки в целом удивили медалями в пулевой стрельбе, принеся команде в общем 6 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую медали.

В единоборствах ожидаемо порадовала борьба, где наши спортсмены завоевали 12 золотых медалей и 10 медалей различной ценности. Хотя, здесь и не обошлось без сенсаций, когда знаменитый азербайджанский борец греко-римского стиля Расул Чунаев проиграл в полуфинале схватку иранскому сопернику, в целом выступление наших борцов прошло однозначно под знаком плюс.

В дзюдо Азербайджан также не оставил шансов оппонентам, завоевав 11 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовые награды. Отметим, что из указанных 11 золотых наград 4 пришлись на долю наших парадзюдоистов.

В таэквандо с 6-ю, в каратэ с 5-ю и в боксе с 3-мя золотыми медалями азербайджанские спортсмены стали лидерами в своих дисциплинах.

В соревнованиях по лёгкой атлетике наши спортсмены, проявив недюжинное упорство и волю к победе, завоевали 10 золотых медалей, 8 из которых завоевали наши бравые параатлеты.

Из одиночных видов спорта можно отметить плавание, где Максим Шемберов завоевал 4 золотые медали в заплыве на 4 различные дистанции.

Возвращаясь к разговору о неожиданных результатах, стоит упомянуть наших прыгунов в воду, которые принесли в общую копилку два «золота».

В тяжёлой атлетике триумф отпраздновала азербайджанская штангистка Анастасия Ибрагимли, а в зорхане Руфат Гюльалиев стал чемпионом в санге.

Ушу и настольный теннис принесли нашей команде 10 наград различной ценности, и, таким образом, сборная Азербайджана завоевала медали практически в каждом из 20-ти, представленных на Исламских играх, видах спорта.

Как видно из вышесказанного, первое место Азербайджана в общекомандном зачёте неслучайно, что отметил и глава государства Ильхам Алиев в своём обращении к атлетам по завершении «Исламиады»:

«Наши последние достижения также позволяют говорить о том, что эта победа неслучайна. В 2015 году на Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и смогли занять второе место в командном зачете. В прошлом году на летних Олимпийских играх количество медалей достигло 18-ти. Это – самая высокая цифра в истории нашего участия в Олимпийских играх, и по количеству медалей Азербайджан занял 14-е, среди европейских стран – 7-е, а среди мусульманских стран – 1-е место. То есть, нынешняя победа имеет очень прочную основу и свидетельствует о том, что азербайджанский спорт, Азербайджанское государство развиваются».

Особое значение

Согласитесь, что совсем немногие задумываются на тему значимости спорта в жизни девушек из мусульманских стран.

К сожалению,ещё далеко не все спортивные федерации ввели в свой регламент оговорку про головные уборы, которая позволила бы девочкам-мусульманкам выступать в европейских и мировых первенствах в хиджабах.

Поэтому, значимость таких соревнований как «Исламиада» увеличивается в разы. Здесь, помимо общеизвестного посыла о пользе спорта и физической дисциплины, есть и другой, не менее важный в данном контексте, однако намного реже затрагиваемый вопрос.

Этот посыл, обращённый к людям не безразличным к спорту, рассказывает о том, как много спортсменок с покрытой головой могли бы примкнуть к соревнованиям международного класса, сколькие из них лишены этого из-за ограничения в предписаниях регламента, хотя, возможно, ничем не уступают своим сверстницам, которые не обязаны носить головные уборы по долгу конфессии.

Одним из ярких примеров того, когдарелигия не должна становиться преградой на пути к достижению успехов в спорте стала наша штангистка Анастасия Ибрагимова, завоевавшая золотую медаль Исламских игр.

Отметим, что помимо мусульманских женщин, для многих других спортсменов«Исламиада» также стала прекрасной возможностью проявить себя и получить практику международного значения, в то время, когда далеко не каждый из них может пробиться на Олимпиаду и соревнования континентального уровня.

Цена вопроса

Извечная тема финансового вопроса будет затрагиваться постоянно – это неизбежно, но в наших краях эти дискуссии часто принимают какой-то парадоксальный оттенок. Казалось бы, все сведущие в спорте люди понимают, что для того, чтобы спортсмен показал результат через 10 лет, в его тренировки, спарринги, экипировку, питание, витаминизацию, медицинское наблюдение необходимо вкладываться годами. Спортсмены кладут на плаху успеха самое дорогое, что есть у человека – собственное здоровье. Но вопрос размера премиальных всё равно, то и дело, становится ребром, хотя, зачастую, даже самые высокие премиальные не способны оплатить и излечить те хронические пожизненные травмы и боли, которые преследуют действующих и бывших атлетов.

Лучшим примером того, какой ценой добивались успеха самые великие спортсмены прошлого и современности, являются истории их жизней, где эти стойкие люди добились высот только благодаря собственному труду и упорству.

Глава государства, назначая премиальные нашим спортсменам за успехи в различных первенствах, таким образом, высоко оценивает их многолетний труд и заслуги, что лишь подчёркивает значимость этих достижений в общественной жизни страны и её имиджу на международной арене.

Волонтёрский капитал

Ещё одно наследие Европейских Игр в лице волонтёрского движения является одним из важнейших элементов успешного проведения крупных спортивных мероприятий в Азербайджане. Оценить значимость вклада этих молодых ребят, действительно, сложно. Для огромного количества молодёжи задействованной в соревнованиях в качестве волонтёров, Исламские игры стали ещё одной платформой для обмена опытом с иностранными коллегами и работы в условиях напряженного графика.

Солидарность, как оплот единства

«Исламиада», несмотря на условную принадлежность по конфессиональному признаку, явила множество примеров того, что в исламских странах мирно сосуществуют люди различных вероисповеданий. Одним из ярчайших примеров тому стал камерунский штангист, который во время соревнований перекрестился после удачно взятого веса в 136 кг.

Эта новость облетела множество СМИ, и, несмотря на некую курьёзность эпизода, была встречена положительно, ведь не только в сборной Камеруна, но и в различных видах спорта в нашей стране всегда выступали граждане Азербайджана различных национальностей и религиозной принадлежности, на чём никто и никогда не делал негативного акцента.

На ценности исламской солидарности президент Ильхам Алиев также особо заострил своё внимание:

«Данные соревнования призваны усилить исламскую солидарность. Накануне Игр я говорил, что наша основная цель заключается в том, чтобы спортсмены, гости, представляющие мусульманские страны, находились в Баку вместе, знакомились друг с другом, пожимали друг другу руки, чтобы укреплялись дружба, сотрудничество. Так и случилось. Во время соревнований мы увидели, что в некоторых случаях представители стран, не поддерживающих друг с другом тесные политические отношения, поздравляли друг друга, радовались успеху друг друга, пожимали друг другу руки.

В этом и заключается историческое значение Игр. Посредством спорта Азербайджан внес дополнительный вклад в проводимую им политику. Потому что наша политика в мусульманском мире заключается в том, чтобы укреплялись единство, солидарность, был положен конец некоторым конфликтам и войнам между мусульманскими странами. Мусульманский мир должен демонстрировать единство. Только в этом случае наши народы смогут жить в будущем спокойно и благополучно. Поэтому уверен, что проводимая нами политика и наш вклад на этих Играх приведут к объединению мусульманского мира».

Исламские игры, прошедшие в Баку, в целом стали одним большим показателем единства исламского мира, его толерантности и миролюбивости. Сквозь призму особого значения, которое придаётся здесь здоровому образу жизни, Азербайджан ещё раз доказал, что способен с успехом и должным размахом проводить соревнования международного класса.

Президент Ильхам Алиев, подытоживая прошедшее в нашей стране масштабное спортивное действо, подчеркнул его важный вклад в демонстрацию всему миру силы и возможностей Азербайджана:

«На церемонии открытия мы продемонстрировали прогрессивность Ислама. Показали, что Ислам – это религия науки, культуры, мира, милосердия. Мы показали на церемонии открытия талантливых представителей азербайджанского народа. Мы продемонстрировали всему исламскому миру, всей планете богатую древнюю историю, культуру Азербайджана.

В то же время церемония закрытия также показала Азербайджан как прогрессивную, современную страну. То есть, это уникальное единство сегодня превращает Азербайджан в незаменимую страну в мировом масштабе.

Мы привержены своим национальным, религиозным ценностям, бережем и будем беречь их. Одновременно мы открыты для мира, современны, развиваемся, и эти важные факторы сегодня, по существу, олицетворяют современное Азербайджанское государство. Мы строим современное государство на глубоких национально-духовных корнях, государство, которым сегодня гордится каждый патриот».