Азербайджанский дзюдоист, чемпион мира и Европы Эльхан Мамедов в эксклюзивном интервью 1news.az рассказал о победе на Исламских Играх, о позднем успехе, о любви к футболу и о будущих планах.

«Исламские Игры носили очень важный характер. Многие говорят, что на Исламиаду приехали не самые сильные спортсмены, но это не так. Дзюдо является одним из самых развитых видов спорта во всем мире, поэтому соперники на этом турнире были сильными. Если вы обратите внимание, то на Олимпийских Играх хороших результатов добиваются не только спортсмены из Азии и Европы, но и дзюдоисты из Египта, Туниса, Алжира, Турции, Узбекистана…»

- Эльхан, а как вы оцениваете свой победный путь на Исламиаде? Насколько тяжело вам было?

- В первой схватке мне противостоял дзюдоист из Саудовской Аравии, но он не вышел на татами, поэтому я получил техническую победу. Далее одолел Дмитрия Демьяненко из Казахстана и вышел в финал, где встретился с Эльмаром Гасымовым, одним из самых сильных дзюдоистов в весе до 100 кг. Мы уже давно являемся товарищами по команде, поэтому знаем сильные и слабые места друг друга и до конца встречи ни один из нас не смог сделать прием. На последних секундах я понял, что для победы нужно всего одно шидо, и, показав активность, вытащил Эльмара за татами и выиграл Исламиаду. По правилам дзюдо, выход за татами означает очередное шидо.

- Можно ли сказать, что в этой встрече победил опыт?

- Да, можно и так сказать (улыбается).

- Вы ожидали, что станете знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия?

- Если честно, нет. За день до церемонии закрытия мне позвонили из Министерства Молодежи и Спорта и Национального Олимпийского Комитета и сообщили об этом. Я испытал неописуемую гордость, когда услышал эту новость. Хочу поблагодарить Президента нашей страны Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиеву за доверие. Я никогда не забуду этот день.

Будучи единственным азербайджанцем, который стал чемпионом мира и Европы, считаю, что немало сделал для своей страны. Но даже сегодня, если придет приказ пойти на войну и умереть за Родину, я даже не задумаюсь об этом. Мы все ждем приказ от Главнокомандующего. И это не просто слова, брошенные на ветер. Знающие меня люди подтвердят, что я – патриот своей страны.

- Эльхан, не жалеете, что в вашей коллекции нет только золотой медали Олимпийских Игр?

- Я два раза участвовал на Олимпиаде (Пекин-2008 и Лондон-2012, - ред.) и всегда попадал с первых схваток на будущего чемпиона. У каждого человека есть свой день. К сожалению, оба раза мне попадались спортсмены, у которых был «их день». Не знаю, что сказать… Может быть повезет в Токио-2020? Осталось выиграть только Олимпиаду, и потом могу со спокойной душой завершить карьеру.

- Желание, как видно, есть. Но хватит ли сил?

- Конечно! Если бы не ощущал силу, то давно бросил бы заниматься дзюдо. Я прекрасно понимаю, что не молод. Чувствую, что возрастом теряется эластичность и энергичность. Но, несмотря на то, что мне 35 лет, есть порох в пороховницах. В истории Азербайджана нет дзюдоиста, который сделал «золотой трэбл». Эльнур Мамедли становился чемпионом Европы и Олимпийских Игр, Назим Гусейнов выиграл Олимпиаду и чемпионат мира. У меня есть золото ЧМ и ЧЕ. Понимаю, все ждут от меня медаль Олимпиады, поэтому я не намерен бросать дзюдо.

- А что случилось в 2016-м году? Почему вместо чемпиона мира Эльхана Мамедова поехал молодой Эльмар Гасымов?

- В мае в Казахстане я выиграл международный турнир, а он победил на IJF World Master. Тренеры решили отправить на Олимпиаду Эльмара. Думаю, что это его судьба. И я рад, что все сложилась именно так, потому что Эльмар выиграл серебро для Азербайджана.

- А что ты испытывал, когда было принято решение отправить в Бразилию именно Эльмара?

- Я воспринял это нормально. Каждый спортсмен хочет быть первым. Не могу сказать, что на меня это решение не подействовало, но я быстро смирился.

- Обычно после такого многие спортсмены завязывают со спортом…

- Наоборот, после этого я начал еще больше работать над собой. После Олимпийских Игр я выиграл медали во всех соревнованиях, в которых принимал участия. Я не в таком возрасте, чтобы обижаться на кого-то или, что еще хуже, бросить спорт. Я ведь не подросток, мне не нужно объяснять что к чему. Надо продолжать тренироваться и становиться лучше – тогда придет результат.

- Сколько раз вы сталкивались с несправедливостью?

- Много раз… Но хочу сказать, что несправедливость делает человека выносливым и устойчивым. Я всегда старался быть на стороне правды, и она всегда меня оберегала.

- А как вы вспоминаете свое детство? С какими трудностями вы сталкивались?

- Было очень сложно. Когда я вижу условия, созданные для молодых спортсменов, мне становится, в хорошем смысле, завидно. В наше время не было ничего такого. Когда я начал заниматься дзюдо, мой отец давал мне деньги на карманные расходы. Мы же с ребятами из зала скидывались и покупали из аптеки вату. В те тяжелые времена татами были старыми, и на них было больно падать. Мы наполняли татами ватой, чтобы не получить травму во время тренировки.

Не было даже жгута для тренировки… Помню, что с другими мальчиками шли на свалку, находили старые покрышки и резали их ножницами. Это закон жизни: пока не увидишь плохое, хорошее ценить не станешь.

- Многие критикуют спортсменов за полученные призовые, большие гонорары. А вы сталкивались с подобным негативом?

- Мы, спортсмены, всегда стоим за Президентом нашей страны. Он нас поддерживает и хочет, чтобы флаг Азербайджана был всегда на высоте, чтобы во всех странах звучал наш гимн. И он делает для нас все, чтобы мы не думали о материальных проблемах. Наша задача – выиграть и поднять флаг Азербайджана.

Но, к сожалению, всегда найдутся пустословы. Некоторые относятся к нашим успехам с иронией, но я всегда спрашиваю у них: «А что ты сделал для Азербайджана»? В США есть замечательная поговорка «Никогда не спрашивай, что Америка сделала для тебя, лучше спроси себя, что ты сделал для Америки». И все, кто говорит за нашими спинами подобные вещи, не понимают жизнь спортсмена.

- Как-то раз вы сказали, что раньше серьезно занимались футболом. Не жалеете, что выбрали дзюдо?

- Я очень люблю футбол. Грех жаловаться на свой выбор. Я трудолюбивый человек, поэтому уверен, что выбрав футбол, тоже смог бы добиться успеха. Сейчас интерес к футболу остался только на любительском уровне. Но я всегда стараюсь смотреть матчи Лиги чемпионов. Являюсь болельщиком мадридского «Реала» и «Галатасарая».

В Азербайджане же переживаю за «Карабах» и «Нефтчи». В агдамском клубе у меня много друзей, такие как Гурбан Гурбанов и Рашад Садыхов. А «Нефтчи» - наш флагман.

- Многие спортсмены ходят на футбольные матчи. А как часто вы посещаете стадион?

- Программа дзюдо не из легких. С понедельника по пятницу тренируемся по 2 раза в день. В субботу одна тренировка, после которой следуют процедуры для расслабления мышц. А единственный свой выходной посвящаю семье. Поэтому я очень редко хожу на футбольные матчи. А когда посещаю стадион, то сижу в обычном секторе для болельщиков, и никто даже не узнает, что я был там.

- Какие у вас были отношения с бывшим главным тренером сборной Петером Зайзенбахером?

- Когда Петер возглавил сборную, он сказал, что не рассчитывает на меня и будет делать упор на молодых. Тогда я попросил Фархада Мамедова (тренер сборной – ред.) поговорить с ним и дать мне еще один шанс. Зайзенбахер пригласил меня на тренировку и увидел, что я тренировался дольше и усерднее молодых. Далее меня отправили на Гран-при Дюсселдорфа, где я взял бронзовую медаль. После схватки Петер подошел ко мне и сказал: «Пока я тренирую сборную Азербайджана, ты всегда будешь здесь».

Надо признаться, после прихода Зайзенбахера наша сборная достигла большого прогресса. Я же, в свою очередь, очень многому научился от него. Мы даже сейчас продолжаем тренироваться по программе Петера Зайзенбахера.

Когда Ровнаг Абдуллаев возглавил Федерацию дзюдо Азербайджана, я, как капитан сборной, попросил его вернуть Петера на пост главного тренера. Хочу выразить ему благодарность за то, что он поддержал нас в этом вопросе и Петер во второй раз вернулся в Азербайджан, после чего Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов завоевали серебряные медали Олимпийских Игр.

- Вы сказали, что Петер на вас не рассчитывал. Никогда не думали покинуть сборную и стать легионером?

- В 2013-м году Турция предложила мне выступать под их флагом. Они вышли на меня и предложили 50 тысяч долларов авансом, а также 3 тысячи – ежемесячно. И это было без учета премиальных за победы на турнирах. Забежав вперед, я скажу, что они даже отправили за мной двух адвокатов и готовый контракт. Я не собирался бросать свою Родину и выступать за другую сборную, но попросил их дать мне время. Именно тогда я сделал небольшую хитрость: взял контракт, пришел в Федерацию и сказал, что раз Петер Зайзенбахер не хочет давать мне шанс, я уезжаю в Турцию. После моих слов бывшее руководство Федерации поняло серьезность всего происходящего, и попросило главного тренера проверить меня на деле.

- А насколько неожиданным был уход Петера?

- Никто даже не думал об этом. У Петера были проблемы с личной жизнью, но в команде про это никто не знал.

- Вернемся к вам. Впереди нас ждет чемпионат мира, а также следующий олимпийский цикл. Какие у вас планы на ближайшее будущее?

- До чемпионата мира осталось всего 3 месяца. Последние результаты показали, что я нахожусь в хорошей форме. Несмотря на это, нужно еще лучше тренироваться, чтобы в день соревнований быть на пике формы. Ребята в команде также готовятся к чемпионату мира. Думаю, что сможем добиться хорошего результата.

- Эльхан, а чем вы собираетесь заняться после завершения карьеры?

- В прошлом году президент нашей Федерации Ровнаг Абдуллаев и вице-президент Садых Садыхов пригласили меня и предложили стать тренером сборной. Я попросил отсрочку, сказав, что чувствую в себе силы бороться дальше. Ровнаг мяллим и Садых мяллим выразили мне огромную поддержку и сказали, что относятся к моему решению с уважением. Если честно, не хочу уходить пока. Конечно, возраст не тот, но я чувствую, что еще не пришло время.

Я служу своей стране. Если мне завтра скажут: «Эльхан, иди на передовую» - я пойду. Скажут: «Работай в сборной» - я буду работать. Я не на словах люблю свою страну и готов сделать для нее все, что могу. Поэтому не знаю, как ответить на этот вопрос. Чем скажут – тем и займусь.

- Хочу коснуться одной важной темы: легионеры в сборной Азербайджана. Как вы относитесь к политике привлечения в сборную иностранных спортсменов?

- Лично я хочу, чтобы в нашей сборной выступали местные спортсмены. Радует, что мужская сборная по дзюдо на 95% состоит из местных ребят. Что касается женской сборной, то у нас всегда была слабая команда. Но политика спорта такова: мы должны быть первыми во всем. Поэтому Федерации привлекают легионеров, чтобы местная молодежь на них равнялась. После прихода легионеров появляется конкуренция. Если помните, несколько лет назад в сборной по борьбе были одни легионеры. Сейчас все дела обстоят иначе, местные борцы выиграли в конкуренции с иностранцами. Я уверен, что ни одна Федерация не хочет привлекать легионеров, но иногда это является крайним решением для развития того или иного вида спорта.

- Тут ведь есть тонкий момент. Местный спортсмен может «сломаться» и уйти из спорта, увидев, что на его место пригласили легионера…

- Если спортсмен уходит из-за этого, то это не спортсмен. Я могу с уверенностью сказать, что легионер, увидев, что местный спортсмен не уступает ему по силе, сам уйдет.

В дзюдо, наоборот, нашим ребятам предлагают большие деньги для перехода в другие сборные, так как конкуренция практически во всех весовых категориях просто невероятная.

Мурад Ахундов