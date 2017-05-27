Марио Балотелли, известный своей эксцентричностью и тягой к эпатажу, вновь сделал в прессе громкое заявление.

В комментарии для The Mirror итальянец честно признался в том, что он думает о своих возможностях в завоевании престижнейшей индивидуальной футбольной награды - «Золотой мяч»:

«Рассуждая о том, чего я добился, можно сказать, что сделал я не так уж и много. Я способен на большее.

Что мне надо сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Думаю, прежде всего, мне придётся убить Месси и Роналду. Этих ребят не остановить. Да и сделал я недостаточно для победы в этой номинации.

Это всё осталось в прошлом сезоне, сейчас время отдыха. Я даже не буду смотреть финал Лиги чемпионов», - заключил Балотелли.

Отметим, что в своём дебютном сезоне в чемпионате Франции Марио забил за «Ниццу» 15 мячей в 23-ёх матчах.

Напомним, что за последние 9 лет «Золотой мяч» 5 раз завоёвывал Лионель Месси, и 4 раза награда доставалась Криштиану Роналду.

Фарида Расулова