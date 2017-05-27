Бой между известным боксёром Флойдом Мэйвезером и звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором многие называют поединком века, а заинтересованные лица делают всё, чтобы подогреть интерес публики к этому событию.

И у них это получается.

Уже более полугода в СМИ регулярно появляются сообщения о назначении точной даты этого мега-противоборства, а сами спортсмены «подливают масло в огонь» взаимными колкостями и насмешками.

Около двух месяцев назад появилась информация о том, что ориентировочная дата боя между непобеждённым боксёром и суперзвездой UFC назначена на 10 июня. Поводом для этого предположения стала резервация «Ти-Мобайл Арены» - самой большой площадки в Лас-Вегасе, мировой столице смешанных единоборств и боксёрских поединков, когда в календаре не значится никаких боёв назначенных на эту дату.

Однако теперь информацию опроверг вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса, который назвал сайту MMA Fighting сроки предстоящего боя:

«Назначение даты поединка – это всё, чего ждут все поклонники Флойда и Конора. Но дело в том, что существует масса вопросов, требующих урегулирования. Сначала Макгрегор долго добивался разрешения от UFC, а теперь улаживются нюансы между Флойдом, UFC и Конором. Всё должно закончиться успешно и бой состоится в конце этого года, а если все стороны поторопятся и не станут медлить, то поединок будет проведён в начале осени».

Напомним, что Флойд Мэйвезер выиграл все 49 боёв на профессиональном ринге, 26 из них нокаутом.

Конор Макгрегор в UFC выиграл 24 боя, 21 из них нокаутом, при 3 поражениях.

Фарида Расулова