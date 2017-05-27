USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Другие виды

Стали известны сроки проведения поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором 27.05.2017 14:55

Бой между известным боксёром Флойдом Мэйвезером и звёздным бойцом UFC Конором Макгрегором многие называют поединком века, а заинтересованные лица делают всё, чтобы подогреть интерес публики к этому событию.

И у них это получается.

Уже более полугода в СМИ регулярно появляются сообщения о назначении точной даты этого мега-противоборства, а сами спортсмены «подливают масло в огонь» взаимными колкостями и насмешками.

Около двух месяцев назад появилась информация о том, что ориентировочная дата боя между непобеждённым боксёром и суперзвездой UFC назначена на 10 июня. Поводом для этого предположения стала резервация «Ти-Мобайл Арены» - самой большой площадки в Лас-Вегасе, мировой столице смешанных единоборств и боксёрских поединков, когда в календаре не значится никаких боёв назначенных на эту дату.

Однако теперь информацию опроверг вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса, который назвал сайту MMA Fighting сроки предстоящего боя: 

«Назначение даты поединка – это всё, чего ждут все поклонники Флойда и Конора. Но дело в том, что существует масса вопросов, требующих урегулирования. Сначала Макгрегор долго добивался разрешения от UFC, а теперь улаживются нюансы между Флойдом, UFC и Конором. Всё должно закончиться успешно и бой состоится в конце этого года, а если все стороны поторопятся и не станут медлить, то поединок будет проведён в начале осени».

Напомним, что Флойд Мэйвезер выиграл все 49 боёв на профессиональном ринге, 26 из них нокаутом.

Конор Макгрегор в UFC выиграл 24 боя, 21 из них нокаутом, при 3 поражениях.

Фарида Расулова

2747количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Нуран Гусейнов показал, как болезнь изменила народную артистку Кенуль Хасиеву – ФОТОADA отмечает выпуск 180 студентов и победу шести лучших студенческих проектов – ФОТОМуж премьера Люксембурга сфотографировался вместе с первыми леди стран НАТО – ФОТОМария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие»Айгюн Кязимова хочет стать сотрудницей Службы госбезопасности1in.am: «Последний звонок» опустошающейся Армении»С Бюлент Эрсой произошел несчастный случай на съемках – ФОТОРоналду добровольно заплатил 6 млн. евро, чтобы не получить тюремный срокСтали известны сроки проведения поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором МакгрегоромForbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая16:23 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры16:04 Гран-при Монако: Феттель, Райкконен и Ботас – лидеры субботней практики перед квалификацией15:42 Марио Балотелли: «Думаю, мне придется убить Месси и Роналду»15:20 В Баку при мойке окон отеля с 7 этажа упали двое рабочих14:55 Стали известны сроки проведения поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором14:34 Азербайджанский вертолет «Ми-8» совершил вынужденную посадку на каспийском острове14:08 В праздничные дни в Баку и на Абшероне облачно, до +2613:46 McLaren и Honda – вместе навсегда?13:20 Мадат Гулиев: Во время Исламиады никаких попыток провокаций предпринято не было13:08 Роналду добровольно заплатил 6 млн. евро, чтобы не получить тюремный срок13:01 Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Збигнева Бзежинского12:55 Отец на грузовике задавил собственного ребенка12:43 Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта12:16 Мадат Гулиев: СГБ обеспечивает безопасность страны и народа Азербайджана11:52 В Афганистане прогремел взрыв, 18 человек погибли