После ряда изменений в регламенте Формулы-1, болиды чемпионата изменили внешний вид и ряд конфигураций.

Большинство гонщиков неоднократно заявляли, что пилотировать новые машины сложнее. Главная звезда команды Mercedes Льюис Хэмилтон также поделился своим мнением по этому поводу в преддверии начала Гран-при Монако:

«Мне очень нравится, что современные машины трудно пилотировать. Это похоже на то, как вы наблюдаете за ковбоями, пытающимися приручить быка или лошадь. Возникает такое же чувство, когда вы садитесь в эту машину. С этого момента начинается настоящий вызов.



В прошлом у меня были машины, которые были красивыми и легкими в управлении. Раньше и настройки были более простыми.



Мне нравится этот вызов, он действительно заставляет меня и моих инженеров работать на пике своих возможностей».

Фарида Расулова