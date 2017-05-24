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Расул Чунаев провел мастер-класс для особенного ребенка – ВИДЕО 26.05.2017 15:24

Обладатель Кубка мира, известный азербайджанский борец греко-римского стиля Расул Чунаев опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте трогательный видео-ролик.

Чунаев в рамках программы послов Игр исламской солидарности «Баку-2017» и программы Grassroots провел тренировочный мастер-класс для особенного ребёнка. Борец показал мальчику несколько профессиональных приёмов и захватов.

«Дети с синдромом дауна – мои самые близкие друзья. Мой первый ученик», - написал Чунаев в приписке к данному видео-ролику.

Фарида Расулова

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