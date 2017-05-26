Российский федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», который начал вещание 1 ноября 2015 года, с момента своего образования регулярно фигурирует в различных скандалах.

Увольнения комментаторов, прилюдные выяснения отношений Василия Уткина и генерального продюсера канала - Тины Канделаки, массовые сокращения, судебные иски… Полтора года вещания, а у Матч ТВ такая насыщенная закулисная и общественная жизнь. Но скандал, который разворачивается вокруг телеканала в настоящее время, навряд ли можно будет сравнить с чем бы то ни было ещё.

Дело в том, что Геннадий Орлов - один из опытнейших российских комментаторов, работающий на Матч ТВ, во время съемок интернет- передачи OFFSIDE.TV, куда его пригласили в качестве гостя, выдал чуть ли не все рабочие секреты. Ещё до начала старта программы, когда съёмочная группа только подготавливала оборудование, Орлов в беседе с коллегами – Кириллом Дементьевым и Алексеем Андроновым, не подозревая, что одна из камер уже ведёт запись, обсудил руководство Матч ТВ, зарплаты, контент и, непосредственно, Тину Канделаки.

Геннадий Орлов рассказал о том, что на «Матче» грядёт новая волна сокращений, Канделаки и руководящий состав разорили канал и потратили трёхлетний бюджет за полтора года, а также негативно высказался о контенте телеканала, у которого нет ничего «кроме красивой картинки».

Скандал грянул громкий, взбудоражив всё российское медиа-пространство, причём, не только спортивное.

В свою очередь, Геннадий Орлов незамедлительно выступил с заявлением о том, что всё сказанное им в видео-записи является чьей-то смонтированной провокацией, и те, кто это сделал, «ответят за подставу». «Матч ТВ» случившееся никак не прокомментировал, но выпустил специальный пресс-релиз, в котором сообщил, что не планирует проводить масштабные сокращения.

Чем закончится эта скандальная история для Геннадия Орлова, и как она отразится на, и без того, спорной репутации «Матч ТВ», покажет время, а мы будем следить за развитием событий.

Фарида Расулова