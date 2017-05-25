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Кайл Лафферти: «Игра с Азербайджаном имеет очень важный характер» 25.05.2017 15:56

Нападающий сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти поделился мнением перед матчем отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Азербайджана, который состоится 10-го июня.

«Мы можем играть и выиграть, не только будучи фаворитами, но и вторым номером, - передает 1news.az со ссылкой на Belfast Telegraph слова Лафферти. – Мы можем выиграть, сыграв не очень зрелищно, а также победить, показав лучшее шоу в мире. Мы показали характер в матчах с Сан-Марино, Азербайджаном и Норвегией и доказали, что умеем делать это.

Игра с Азербайджаном в июне имеет очень важный характер. Мы сделали хороший старт и верим, что сможем продолжить это. Если сможем победить Азербайджан, а далее Чехию и Сан-Марино, то достигнем своей цели».

Мурад Ахундов

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