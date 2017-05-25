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Определена дата проведения II Европейских Игр 25.05.2017 14:52

Контракт на проведение II Европейских игр в Минске будет заключен во второй половине июня.

Как передает 1news.az со ссылкой на «БЕЛТА», об этом сообщил руководитель дирекции по проведению спортивного форума в 2019 году Георгий Катулин. Белорусская делегация вернулась из Скопье, где состоялось заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов.

«На данный момент ЕОК ведет активную работу по заключению контрактов с международными федерациями по видам спорта на участие в Европейских играх 2019 года. Больше всего вопросов сейчас по легкой атлетике. Планируется, что это будут командные соревнования, пройдут они на минском стадионе «Динамо» в несколько этапов: предварительные, полуфинальные и финал. ЕОК гарантировал, что в Минск приедут 750 участников в этом виде спорта. Что же касается контракта на проведение Евроигр-2019, то планируется, что в течение месяца, в июне, этот документ будет подписан», - рассказал Георгий Катулин.

Он подтвердил, что в программу II Европейских игр войдут 16 видов спорта. В 11 из них будет проводиться квалификация к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. В ближайшее время начнется разработка логотипа Евроигр в Минске. «Единственное пожелание представителей ЕОК при разработке эмблемы и нанесении ее на атрибутику - включение логотипа Европейских олимпийских комитетов», - подчеркнул руководитель дирекции. В ходе заседания исполкома ЕОК в Скопье обсудили с белорусской стороной вопросы обеспечения безопасности в Минске в 2019 году, а также готовности объектов.

«Перед белорусской делегацией выступали представители Республики Корея, где в 2018 году пройдут зимние Олимпийские игры, и к ним по готовности объектов вопросов было больше, чем к белорусской стороне», - отметил Георгий Катулин. Во время II Европейских игр в Минске будут задействованы главные спортивные арены столицы: стадион «Динамо», «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и другие.

Председателем оргкомитета Евроигр-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Георгий Катулин возглавил дирекцию Евроигр. Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов станет его заместителем. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич включен в состав исполнительного комитета EOК в качестве представителя организаторов II Евроигр. Сергей Шаблыко утвержден спортивным директором предстоящего форума. На заседании исполкома ЕОК в Скопье были утверждены также сроки проведения II Европейских игр: открытие состоится на минском стадионе «Динамо» 20 июня, соревновательная часть пройдет с 21 по 30 июня 2019 года.

Официальным девизом Евроигр будет высказывание «Brightyou» («Яркий ты»).

Мурад Ахундов

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