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Рустам Оруджев: «Я лучший в весе до 73 кг, поэтому менять категорию не собираюсь» 25.05.2017 13:32

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг), выигравший серебро на Играх Исламской Солидарности в Баку, в интервью judoinside.com подвел итог своему выступлению и рассказал о ближайших планах.

- Итак, как вы оцениваете свою борьбу в Баку?

- Я остался недоволен как борьбой, так и показанным результатом. Все-таки я был травмирован и не смог продемонстрировать всех своих лучших качеств, не был готов на сто процентов.

- Вы являлись послом Исламиады, на вас была дополнительная ответственность. Случайно, это не повлияло на вас?

- Да, Игры были действительно особенными для меня. Чувствовалась дополнительная нагрузка при подготовке к соревнованию.

- Расскажите о финальной схватке с вашим товарищем по сборной Хидаятом Гейдаровым…

- Я хорошо прочувствовал борьбу и готов был выиграть золотую медаль. Однако, это спорт и тут случиться может всякое. Одна моя ошибка привела к поражению.

- Не задумывались о том, чтобы изменить свою категорию?

- Нет, мне вполне комфортно в весе до 73 кг. Я в ней лучший, поэтому менять категорию не собираюсь. У меня появился дополнительный конкурент в лице Х.Гейдарова и я намерен показать свое превосходство в этом весе.

- Каковы перспективные планы? Наверное, чемпионат мира?

- Да. До мундиаля в Будапеште, скорее всего, нигде выступать не буду. Моя цель – выиграть титул чемпиона мира. Все будет подчинено этой задаче, к тому же нам предстоят сборы с большой нагрузкой. Планируем тренироваться в Японии.

- Вы являетесь одним из самых рейтинговых дзюдоистов. Чувствуете поддержку болельщиков?

- Я ценю их внимание. Постоянно иду навстречу, когда они хотят повидаться со мной или задать какие-то вопросы о тренировках и дзюдо. Болельщики здорово меня мотивируют.

- Как в основном проводите свободное время?

- Как правило, вместе с семьей. Играю со своим ребенком, гуляю с близкими на природе.

Azerijudo

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