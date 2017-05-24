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Александр Никитин: «Нефтчи» предложил мне черную волгу, но я отказался» 24.05.2017 12:20

Легенда волгоградского «Ротора» Александр Никитин рассказал о том, как в 80-х отказал практически всем клубам высшей лиги, в том числе и бакинскому «Нефтчи».

«Ротор» выступал в первой лиге, всегда был середняком, но это была моя команда, - передает 1news.az со ссылкой на еженедельник «Футбол» слова Никитина. - Один раз меня в «Спартак» звал Бесков, они как раз приехали в Ростов. Но я сказал, что не поеду, не хочу в «Спартак». Лобановский звал в Киев семь лет, с 1981-го по 1988-й. Приглашали практически все команды высшей лиги. Особенно запомнился Баку. Я жил в Ростове, приезжаю домой, а там сидит начальник «Нефтчи» и говорит: «Саш, подойди к окну». Я подхожу — внизу стоит черная волга без номеров. По тем временам она стоила больших денег. Ее давали некоторым футболистам, космонавтам, хоккеистам. Обращается ко мне: «Это твоя». Отвечаю: «В Баку не поеду!». А он: «Ты не понял, ее не надо покупать, она твоя, чистая». Но я отказался.

Мурад Ахундов

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