Мария Стадник: «Хоть 20 раз выигрывай чемпионат Европы, если у тебя нет олимпийского золота, через два цикла тебя забудут»

Одной из самых титулованных спортсменок Азербайджана, несомненно, является лидер женской сборной по борьбе Мария Стадник.

Мария Стадник вместе с тем одна из самых узнаваемых фигур в азербайджанском спорте. Ради нее на Арену имени Гейдара Алиева во время Исламских игр приходили болельщики. Правда, Мария так быстро побеждала соперниц, что фанаты даже не успевали насладиться ее борьбой. Тем не менее, самые громкие овации в последний день турнира по борьбе звучали именно в честь Стадник.

Недостаточно просто выиграть чемпионат мира или олимпийские игры, чтобы тебя помнили, любили и уважали. Важно быть профессионалом на протяжении карьеры и оставаться человеком. Мария Стадник добилась и любви и уважения именно благодаря профессионализму и человеческим качествам.

1news.az поговорил с Марией Стадник о победе на Исламских играх, будущих планах и главной цели в спортивной карьере.

- Золото Исламских игр досталось вам за 3 минуты 19 секунд. Причем первую соперницу вы победили за 35 секунд. Насколько ли она была слаба?

- Женская борьба в странах исламского мира – это достаточно молодой вид спорта. В Исламе не принято, что женщина занимается спортом, а уж те более борьбой. Поэтому во многих странах – борьба не развита. Плюс девочка из Алжира совсем молодая. Возможно, переволновалась. Все-таки на молодых спортсменок давит психологически, когда соперник титулованный.

- Женская сборная взяла медали во всех весовых категориях. Можно ли сказать, что конкуренция все-таки была не сильная?

- Мы конкурировали, в основном, с борцами из Турции и Казахстана. Первые номера, к сожалению, приехать не смогли, так как неделю назад участвовали на чемпионате Азии. Но это две страны, которые являются серьезными конкурентами не только на Исламских играх, но и на мировых первенствах.

- Вы также только вернулись с чемпионата Европы, где также одержали победу. Не было ли тяжело физически сразу выходить на эти соревнования?

- На чемпионате Европы больше стран, в которых женская борьба хороша развита. Ведь даже для Азербайджана это новое. На чемпионате Европы конкуренция была выше. После олимпийских игр в Рио, за исключением профессиональной лиги в Индии, я нигде не выступала. И мне надо было где-то стартовать. Мы выбрали чемпионат Европы, а потом сразу Исламские игры.

Было очень важно победить и на Исламских играх. Как говорит мой муж – для истории.

- Была ли эта победа для истории самой легкой в карьере Марии Стадник?

- Не могу так сказать. В преддверии соревнований мне надо было сгонять вес. Было очень тяжело. Я «умирала», говорила, что уже не могу. Поэтому, это не было легко.

- То есть, главным соперником на Исламских играх был лишний вес?

- Да, получается так. (Смеется – Авт.)

- После двух Олимпийских игр, в 2008 и 2012 годах вы на некоторое время отлучались от спорта из-за рождения детей. На этот раз будут планомерно готовиться к Олимпийским играм, или же все-таки отлучитесь на некоторое время?

- На этот раз после Олимпиады в Рио, хотелось выступить на Исламиаде. Азербайджан принимал4-ые Игры Исламской солидарности, и я, как яркий представитель женской борьбы, не могла подвести нашу команду. Я сама захотела участвовать.

Но сейчас хочу взять небольшую паузу, буду отдыхать. У меня сын в этом году идет в первый класс, хочется уделить детям больше времени.

- Это значит, что вы пропустите чемпионат мира в августе?

- Я не знаю. Пока я намерена отдохнуть. До чемпионата мира осталось не так уж много времени. Если захочу выступать, поеду.

- Мария Стадник за свою карьеру выиграла все, что только можно. У меня возникло впечатление, что успехи на тех же чемпионатах Европы стали для вас обыденными. Осталась лишь одна цель – золото Олимпийских игр 2020 года в Токио.

- Да, цель номер один осталась – золото Олимпийских игр. Для каждого спортсмена – олимпийское золото занимает особое место, сколько бы медалей других проб у тебя не было. Говорят, вот это олимпийский чемпион. Не говорят олимпийский призер. Хоть 20 раз выигрывай чемпионат Европы, если у тебя нет олимпийского золота, через два цикла тебя забудут.



- То есть Токие-2020 – это то, ради чего вы остались в спорте. Ведь вы намеривались завершить карьеру после Рио.

- Я говорила, что если возьму золото в Лондоне в 2012 году, завершу карьеру. То же самое было после Рио. Похоже, высшие силы не хотят, чтобы я заканчивала карьеру. Надо еще бороться.

- Если в Европе вам равных нет, но на чемпионатах Европы и Олимпийских играх есть главная соперница из Японии. Возможно, тут больше вопрос психологии во встречах с ней?

- Если честно, я не беру в голову это. С одной стороны, это невезение какое-то. С другой стороны, мне до сих пор сложно объяснить концовку финала Олимпийских игр в Рио. Страха перед ней нет никакого.

Теймур Максутов